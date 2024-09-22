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        Şanlıurfaspor, Karagümrük maçında galibiyete odaklandı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, yarın sahalarında oynayacakları Fatih Karagümrük maçını kazanarak camiaya hediye etmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:14
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        Şanlıurfaspor, Karagümrük maçında galibiyete odaklandı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, yarın sahalarında oynayacakları Fatih Karagümrük maçını kazanarak camiaya hediye etmek istediklerini belirtti.

        Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zorlu bir müsabakaya ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

        Rakiplerinin de bu sezon iyi performans gösterdiğini ifade eden Sözeri, ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunun kanıtlandığını vurguladı.

        Karagümrük maçında galibiyete odaklandıklarını aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

        "Karagümrük maçı çok zorlu olacak bizim için ama içeride oynuyoruz, seyirci avantajımız var. Taraftarımızı yarın maça mutlaka bekliyoruz. Onlar sahada mücadele eden bir takım görecekler. Ondan sonra sonuca bakacağız. İnşallah 3 puanı da alıp taraftarımıza, camiamıza hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda oyuncularıma güvenim tam. Çalışmalarımızı, analizlerimizi, taktik çalışmalarımızı yaptık. Dolayısıyla her şeyimizle maça hazırız. İnşallah yarın güzel bir oyun, güzel bir sonuçla haftayı bitirmek istiyoruz."

        Şanlıurfaspor, yarın saat 20.00'da Fatih Karagümrük ile 11 Nisan Stadı'nda karşılaşacak.

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