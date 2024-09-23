Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 60 ER 418 ile 05 ACM 808 plakalı otomobiller, Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında çarpıştı.

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