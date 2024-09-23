Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 60 ER 418 ile 05 ACM 808 plakalı otomobiller, Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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