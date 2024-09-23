Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde oluşan hortum görüntülendi
Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde hortum oluştu.
Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde hortum oluştu.
Kentte etkili olan sağanağın ardından Atatürk Baraj Göleti'nde hortum meydana geldi.
Hortum, Kasımkuyu Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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