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        Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde oluşan hortum görüntülendi

        Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:35
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        Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde oluşan hortum görüntülendi
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        Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde hortum oluştu.

        Kentte etkili olan sağanağın ardından Atatürk Baraj Göleti'nde hortum meydana geldi.

        Hortum, Kasımkuyu Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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