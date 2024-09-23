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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:50
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 E 5354 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan Fatma Tektaş ile İbrahim, Halil ve Ali Sütlü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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