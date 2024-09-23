Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Fatma Tektaş ile İbrahim, Halil ve Ali Sütlü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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