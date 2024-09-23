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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

        Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun (Dk. 81 Nafican Yardımcı), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+2 Forsell), Muhammed Gönülaçar, Begic (Dk. 81 Hakan Erçelik), Malle, Ashkovski (Dk. 55 Fatih Eren), Kayode (Dk. 81 Furkan Şamil Çetin)

        Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı (Dk. 83 Atakan Çankaya), Camacho (Dk. 83 Dovedan), Wesley, Johnson (Dk. 68 Göktan Gürpüz), Tresor Doh (Dk. 68 Paoletti), Muhammed Mert (Dk. 19 Adnan Uğur), Çağtay Kurukalıp, Lamkel​​​​​​​

        Goller: Dk. 26 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 28 Adnan Uğur, Dk. 71 Göktan Gürpüz, Dk. 79 Wesley (Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Dk. 51 Malle (Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Begic, Dk. 51 Burak Can Çamoğlu, Dk. 66 Mboula (Şanlıurfaspor), Dk. 12 Djilobodji, Dk. 22 Tresor Doh, Dk. 76 Göktan Gürpüz (Fatih Karagümrük)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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