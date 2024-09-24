Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Yapılan aramalarda, 1 örgütsel doküman, 1 laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, 1 hard disk ile 16 CD ele geçirildi.

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