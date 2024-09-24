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        Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:32
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        Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

        Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 1 örgütsel doküman, 1 laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, 1 hard disk ile 16 CD ele geçirildi.

        Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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