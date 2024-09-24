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        Şanlıurfa'da 23 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 23 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:21
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        Şanlıurfa'da 23 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 23 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu kapsamında bir araçta arama yaptı.

        Araçta 23 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, Y.B'yi gözaltına aldı.

        Zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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