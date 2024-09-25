Ahilik Haftası Şanlıurfa ve Adıyaman'da kutlandı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'ndaki törende esnafın dua etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince temsili "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ŞESOB) Başkanı Mehmet Şefik Bakay, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin, toprakları vatan eden, ürünleri sanata dönüştüren, davranışları edeple süsleyen, alın terini onura tebdil eden bir ruh olduğunu söyledi.

Ahiliğin tarih boyunca bir çok mesleğe çok önemli etkisi olduğunu anlatan Bakay, "Ecdadımızın altı asır boyunca üç kıtada hükümran olmasıyla sağlayan ahilik, tarihi boyunca askerin kılıcı, alimin kalemi ve sultanın fermanı kadar önemli ve etkili bir güç olmuştur. Ahilik büyük medeniyet çınarımıza can suyu olmuştur. Fetihlerin kalıcılığı ahilerin erdemli davranışları sayesinde sağlanmıştır." dedi. Etkinlik kapsamında esnaf ziyareti de yapıldı. Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, esnaf odaları başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.