Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Ahilik Haftası Şanlıurfa ve Adıyaman'da kutlandı

        Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahilik Haftası Şanlıurfa ve Adıyaman'da kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'ndaki törende esnafın dua etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince temsili "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

        Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ŞESOB) Başkanı Mehmet Şefik Bakay, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin, toprakları vatan eden, ürünleri sanata dönüştüren, davranışları edeple süsleyen, alın terini onura tebdil eden bir ruh olduğunu söyledi.

        Ahiliğin tarih boyunca bir çok mesleğe çok önemli etkisi olduğunu anlatan Bakay, "Ecdadımızın altı asır boyunca üç kıtada hükümran olmasıyla sağlayan ahilik, tarihi boyunca askerin kılıcı, alimin kalemi ve sultanın fermanı kadar önemli ve etkili bir güç olmuştur. Ahilik büyük medeniyet çınarımıza can suyu olmuştur. Fetihlerin kalıcılığı ahilerin erdemli davranışları sayesinde sağlanmıştır." dedi.

        Etkinlik kapsamında esnaf ziyareti de yapıldı.

        Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, esnaf odaları başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman İl Müftülüğü koordinesinde Yenipınar Camisi'nde program gerçekleştirildi.

        İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli, gazetecilere, ahiliğin önemini anlattı.

        Müftülük olarak hafta boyunca çeşitli programlar yapılacağını aktaran Benli, "Ahilik Haftası münasebetiyle tüm yurdumuzda olduğu gibi il müftülüğümüz olarak da Yenipınar Camisi'nde halkımıza pilav ve ayran dağıtımındayız. Ahilik teşkilatı esnafın, zanaatkarın bu alanda çalışan kardeşlerimizin bir dernek şeklinde faaliyet gösterdiği bir ilk teşkilattır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni...
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni...
        Traktörün altında kalan 4 yaşındaki İbrahim öldü; baba gözaltında
        Traktörün altında kalan 4 yaşındaki İbrahim öldü; baba gözaltında
        Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi:
        Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi:
        Şanlıurfa merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
        Şanlıurfalı 18 yaşındaki "Sevgi usta", 2 yıldır kebap ocağının başında
        Şanlıurfalı 18 yaşındaki "Sevgi usta", 2 yıldır kebap ocağının başında