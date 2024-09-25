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        Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:07
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        Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Fatih Y, plakası henüz öğrenilemeyen traktörle Kuyucak Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada oğlu Halil Y'ye çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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