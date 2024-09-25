Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fatih Y, plakası henüz öğrenilemeyen traktörle Kuyucak Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada oğlu Halil Y'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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