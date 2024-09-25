Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatih Y, plakası henüz öğrenilemeyen traktörle Kuyucak Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada oğlu Halil Y'ye çarptı.

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