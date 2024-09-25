Şanlıurfa'da ambulans uçak 4 çocuk için havalandı

Açıklamada, "Şanlıurfa'dan alınan safra kesesi iltihabı bulunan 3 aylık bebek Miraç Eymen, kalp rahatsızlıkları bulunan 5 aylık bebek Ayşegül Çoban, 2 yaşındaki çocuk Elif Tutar ve elektrik çarpan 9 yaşındaki Muhammed İsa'nın ileri tetkik ve tedavilerinin sağlanacağı Ankara'daki hastanelere nakli sağlandı." bilgisi paylaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da ambulans uçağın 4 çocuk için havalandığı bildirildi.

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