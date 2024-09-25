Şanlıurfa'nın "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının lansmanı yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının lansmanını 23 Ekim'de düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin kültürel mirasının uluslararası arenada tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının mutluluğunu 23 Ekim'de düzenleyeceği lansmanla yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacağı aktarıldı.

Şanlıurfa'nın her alanda ön plana çıkacağı bu etkinlikte, şehrin müzik kültürü ve gastronomi zenginliğini, tüm renkleri ve tatlarıyla dünyaya tanıtacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Etkinliğimizde, Şanlıurfa'nın müzik mirasını ve geleneksel müzik formlarını yansıtan 'Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik' konulu etkileyici bir sergi yer alacak. Yerel sanatçılarımızın büyüleyici performansları, dinleyicilere müziğimizin evrensel değerlerini ve şehrimizin eşsiz mutfak kültürünü sunacak. Her notası, her lezzeti ile bu etkinlik, kültürel bir şölen haline dönüşecek. Aynı zamanda, bu anlamlı lansmana diplomatik temsilciler, büyükelçiler, Şanlıurfa'da işbirliği yaptığımız uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Türkiye temsilcileri ve önemli köşe yazarları da davet edildi. Şehrimizi bu sayede, uluslararası alandaki görünürlüğünü artırarak, kültürel değerlerimizi daha geniş kitlelere de ulaştırmış olacağız. Şanlıurfa'nın zengin kültürel geçmişi ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılımının sağlayacağı fırsatlar, bu etkinliğin en önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır. Müzik şehri olarak tanınmayla başlayan bu yolculuğumuz lansmanda yer alacak yerel lezzet ve tatlarımız ile Şanlıurfa'ya gastronomi turizmi açısından da büyük potansiyel yaratacaktır. UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı ile Şanlıurfa Turizm alanında da tanıtımını yapmış olacak."