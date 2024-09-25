Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının lansmanı yapılacak

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının lansmanını 23 Ekim'de düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'nın "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının lansmanı yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının lansmanını 23 Ekim'de düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin kültürel mirasının uluslararası arenada tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasının mutluluğunu 23 Ekim'de düzenleyeceği lansmanla yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacağı aktarıldı.

        Şanlıurfa'nın her alanda ön plana çıkacağı bu etkinlikte, şehrin müzik kültürü ve gastronomi zenginliğini, tüm renkleri ve tatlarıyla dünyaya tanıtacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Etkinliğimizde, Şanlıurfa'nın müzik mirasını ve geleneksel müzik formlarını yansıtan 'Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik' konulu etkileyici bir sergi yer alacak. Yerel sanatçılarımızın büyüleyici performansları, dinleyicilere müziğimizin evrensel değerlerini ve şehrimizin eşsiz mutfak kültürünü sunacak. Her notası, her lezzeti ile bu etkinlik, kültürel bir şölen haline dönüşecek. Aynı zamanda, bu anlamlı lansmana diplomatik temsilciler, büyükelçiler, Şanlıurfa'da işbirliği yaptığımız uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Türkiye temsilcileri ve önemli köşe yazarları da davet edildi. Şehrimizi bu sayede, uluslararası alandaki görünürlüğünü artırarak, kültürel değerlerimizi daha geniş kitlelere de ulaştırmış olacağız. Şanlıurfa'nın zengin kültürel geçmişi ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılımının sağlayacağı fırsatlar, bu etkinliğin en önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır. Müzik şehri olarak tanınmayla başlayan bu yolculuğumuz lansmanda yer alacak yerel lezzet ve tatlarımız ile Şanlıurfa'ya gastronomi turizmi açısından da büyük potansiyel yaratacaktır. UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı ile Şanlıurfa Turizm alanında da tanıtımını yapmış olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da ambulans uçak 4 çocuk için havalandı
        Şanlıurfa'da ambulans uçak 4 çocuk için havalandı
        Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktör çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Ahilik Haftası Şanlıurfa ve Adıyaman'da kutlandı
        Ahilik Haftası Şanlıurfa ve Adıyaman'da kutlandı
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni...
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni...
        Traktörün altında kalan 4 yaşındaki İbrahim öldü; baba gözaltında
        Traktörün altında kalan 4 yaşındaki İbrahim öldü; baba gözaltında
        Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi:
        Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi: