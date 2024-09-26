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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:25
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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri para kazanma vaadiyle dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve Konya'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 13 sim kart, 5 bilgisayar, 3 hafıza kartı, 3 usb bellek, 6 cd ele geçirildi.

        Zanlılar, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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