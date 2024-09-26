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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Halfeti'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, "il eğitim değerlendirme" toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:52
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Halfeti'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, "il eğitim değerlendirme" toplantısına katıldı.

        Vali Şıldak başkanlığında, Halfeti ilçesinde Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (ADEM) 13 ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Şıldak, kentin eğitim alanında istenilen seviyeye gelebilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Eğitim yönünden ilçelerdeki sorunların toplantıda tek tek gündeme alınarak değerlendirildiğini ve çözüm yollarının görüşüldüğünü aktaran Vali Şıldak, "Böylesine geniş bir alanda çok sayıda öğrencimizin, öğretmenimizin bulunduğu bir hizmet alanında eksiklerimiz de var, ihtiyaçlarımız da var. Öyle bir çalışma düzeni ve öyle bir çalışma temposu içerisindeyiz ki bütün kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, il müdürümüz burada gösterdikleri gayretle bu sorunları en alt seviyede hissedilecek ölçüye düşürüp öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin eğitim sürecine dahil olmalarını ve eksiklerimizi süreç içerisinde gidererek en iyiyi başarmaya gayret gösteren bir yaklaşımla çalışıyorlar. Şanlıurfa'da 760 binin üzerinde öğrencimizin hem başarısının arttırılması hem onların başarı düzeyinin yükseltilmesinde destekleyecek unsurların güçlendirilmesi, okul yapımları, bu okullarımızın en hızlı şekilde eğitime kazandırılması ve sorun olarak hem gerçek tespitlerde bulunulup, eğitimin önünde engel teşkil eden bütün unsurları gerçekçi, objektif bakışla yakalayıp her ilçenin hatta her okulun özelinde özel şartlarında bunları değerlendirip çözüm arayarak süreklilik arz eden bir yaklaşımla bir takip süreciyle bunları hafifletmeye iyileştirmeye ve başarı seviyesini yükseltmeye gayret ediyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz."

        Şıldak, BİGEP çatısı altında bu çalışmalara ve faaliyetlere bir çerçeve oluşturduğunu aktararak, projeye emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

        Her ay gerçekleştirilen toplantıların etkilerinin bütün eğitimcilere ve okullara da yansıdığını ifade eden Şıldak, "Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize de tesir ediyor ve bu çalışmalar sahiplenilerek gün geçtikçe daha yüksek bir kabulle ve benimseme duygusuyla Şanlıurfa'ya yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz yıl aslında BİGEP meyvesini verdi. Bu yıl daha güçlü olarak sahada etkisini hissedeceğimiz daha güçlü bir uygulamayla, daha yüksek bir sahiplenmeyle sonuçlarını görmeyi ümit ettiğimiz bir çalışma olacak. Eğitim öğretim yılının eksiklerini gidererek hızlı bir şekilde tempolu bir çalışma ortamına başladığımız bu günlerde bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de hayırlı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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