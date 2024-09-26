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        Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi 4 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:42
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        Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi 4 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'ye yönelik Bozova ilçesinde operasyon düzenledi.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.Z, C.Y, V.K. ile Ö.G. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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