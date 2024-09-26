Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri para kazanma vaadiyle dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve Konya'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 13 SIM kart, 5 bilgisayar, 3 hafıza kartı, 3 USB bellek, 6 CD ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, K.K, O.C, M.K. ve A.H.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi 4 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi 4 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Halfeti'de eğitim değerlendirme toplantısına katıl...
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Halfeti'de eğitim değerlendirme toplantısına katıl...
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil o...
        Şanlıurfa'nın "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil o...
        Şanlıurfa'da ambulans uçak 4 çocuk için havalandı
        Şanlıurfa'da ambulans uçak 4 çocuk için havalandı