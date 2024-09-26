GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri para kazanma vaadiyle dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve Konya'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 13 SIM kart, 5 bilgisayar, 3 hafıza kartı, 3 USB bellek, 6 CD ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, K.K, O.C, M.K. ve A.H.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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