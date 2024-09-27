Yaralı leylekler baharı bekleyecek

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da yaralı halde bulunduktan sonra bakım altına alınan, et ve ciğerle beslenen 2 leylek, ilkbaharda doğaya salınacak.

Siverek ilçesi kırsalında yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak bulunan leylekler, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada yapılan muayenede doku yaralanması, enfeksiyon ve yetersiz beslenme tespit edilen hayvanlar, uzman ellerce iyileştirildi.

"Bir tanesi 2 ay, bir tanesi de 1,5 ay önce geldi. Bunların hepsinde doku yaralanması vardı. Biz yaralarını, enfeksiyonlarını giderdik, tedavi ettik. Bu duyarlı vatandaşların sayesinde kurtuldu, kendi halinde bıraktığımızda ölecek olan hayvanlarımız. Bu dönemde güçlenme çalışmaları devam ettiği için bir dahaki göç dönemine kadar leylekleri güçlendirip doğaya kavuşturacağız."

- "Ciğer ve etle besliyoruz"

Hayvanlara özenle baktıklarına dikkati çeken Özbay, "Gerekli besin takviyeleri ve gıda veriyoruz, hayvanları ciğer ve etle besliyoruz. Onun dışında insana maruz bırakmamaya çalışıyoruz ki evcilleştirilmesin, özelliğini korusun. 2 leyleğimiz bizim geçici olarak misafirimiz. Şu an için mayıs ayına kadar onlara gözümüz gibi bakacağız. Tekrar doğaya salacağız." diye konuştu.