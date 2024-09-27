Şanlıurfaspor, Kocaelispor deplasmanından puanla ayrılmak istiyor

Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki son 2 karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Bu hafta zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"Hatalarımızdan ders çıkararak önümüze bakmak istiyoruz. İlk deplasman puanı ya da puanlarımız için mücadele edeceğiz. Bireysel ve oyun sistemi hatalarına düşüyoruz. Hatalarımızı en aza indirmek için gayret edeceğiz. Son oynadığımız Fatih Karagümrük maçında hakem hataları nedeniyle çok acı çektik. Hiç bir şekilde oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. İyi mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Futbolcularımın elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım tam."