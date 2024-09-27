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        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:31
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        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.​​​​​​​

        Toplantıda konuşan Şıldak, son bir yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 bin 419 suçlunun yakalandığını belirtti.

        Şıldak, halkın asayiş ve uyuşturucu suçlarına karşı bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

        Trafik kazaları verilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, kentte son bir yılda 4 bin 341 trafik kazasının meydana geldiğini kaydetti.

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