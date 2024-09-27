Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Trafik kazaları verilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, kentte son bir yılda 4 bin 341 trafik kazasının meydana geldiğini kaydetti.

Şıldak, halkın asayiş ve uyuşturucu suçlarına karşı bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda konuşan Şıldak, son bir yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 bin 419 suçlunun yakalandığını belirtti.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.​​​​​​​

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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