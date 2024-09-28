Şanlıurfa'da aracın camına tüfek saçması isabet etti, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Abdalağa Mahallesi Said-i Nursi Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, yoldan geçen bir otomobilin camına isabet etti.

Otomobilde bulunan M.K. (1), E.K. (8), S.N.K. (10), N.F.K. (11), A.K. (13) ve M.K. (39) kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.