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        Şanlıurfa'da aracın camına tüfek saçması isabet etti, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:20
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        Şanlıurfa'da aracın camına tüfek saçması isabet etti, 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

        Abdalağa Mahallesi Said-i Nursi Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, yoldan geçen bir otomobilin camına isabet etti.

        Otomobilde bulunan M.K. (1), E.K. (8), S.N.K. (10), N.F.K. (11), A.K. (13) ve M.K. (39) kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Bölgedeki bir kişi tarafından çekilen görüntülerde ise çocuklarının yaralandığını fark eden baba M.K'nin ateş eden kişilerden silahlarını alarak, "dur", "polisi çağır" şeklinde bağırdığı, olay yerinden kaçan bir kişinin bu sırada silahla ateş açtığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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