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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:36
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli yakalandı.

        Adresler ve bölgedeki taşlık alanlarda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı silahı dürbünü, 1396 mermi ve bu silahlara ait 20 şarjör ele geçirildi.

        Operasyon düzenlenen adreslerde, farklı suçlardan aranan 7 zanlı da yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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