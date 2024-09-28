Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 32 müştekinin 17 milyon 600 bin lira dolandırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.B. (55), C.K. (36), T.B. (23), A.Ü. (23) ve M.B'nin (16) Geçittepe Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.