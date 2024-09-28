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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:14
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 32 müştekinin 17 milyon 600 bin lira dolandırılmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.B. (55), C.K. (36), T.B. (23), A.Ü. (23) ve M.B'nin (16) Geçittepe Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

        Operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 14 telefon, 12 SIM kart, dron, bilgisayar, 2 av tüfeği, motosiklet, tabanca, bir miktar uyuşturucu ile 9 klasör içinde muhtelif evrak ve çok sayıda Suriye uyruklulara ait kimlik fotokopisi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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