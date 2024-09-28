Erkan Sözeri takımın, kızı mutfağın "hocası"

RAUF MALTAŞ - Teknik direktör Erkan Sözeri ile diyetisyen kızı Yağmur Sözeri, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un başarısı için birlikte çalışıyor.

Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine, yaklaşık 20 senedir farklı kulüplerde görev yaptığını söyledi.

Farklı takımlarda da diyetisyenlik yapan kızıyla bu yıl Şanlıurfaspor'da çalışma fırsatı bulduğunu ifade eden Sözeri, bir teknik direktörün aynı takımın başarısı için kızıyla birlikte mücadele etmesinin çok karşılaşılacak bir durum olmadığını dile getirdi.

Sözeri, kulüp başkanı Giray Küçük'ün ısrarlı talebi üzerine kızı Yağmur'un takımla anlaştığını vurguladı.

Ailesinden işi gereği sürekli uzakta olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Eşim, oğlum ve diğer kızım yanımda olmasa da özlemi, hasreti bir nebze olsa kızımla hafifletiyoruz. Yağmur hocanın burada olması bana zaman zaman sanki kardeşleri, annesi de burada gibi hissettiriyor, bu anlamda tabi ki çok mutluyuz." diye konuştu.

Futbolun sadece teknik ve taktikten ibaret olmadığını, işin içerisinde beslenmeden, psikolojiye farklı faktörlerin de bulunduğunu ifade eden Sözeri, kızıyla çalışmaktan gurur duyduğunu kaydetti.