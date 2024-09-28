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        Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Şanlıurfa'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:24
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        Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak
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        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Şanlıurfa'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

        Malatya ekibi ligde oynadığı 5 maçta puanla tanışamazken sezonun ilk haftasındaki Pendikspor maçına çıkmadığı için de 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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