Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi.
Meydan Mahallesi'nde dördüncüsü gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kortej yürüyüşünün ardından mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden festivalde, hasadı yapılan patlıcandan yapılan yemekler misafirlerin beğenisine sunuldu.
Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve davetliler katıldı.
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