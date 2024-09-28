Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi.

        Meydan Mahallesi'nde dördüncüsü gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kortej yürüyüşünün ardından mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden festivalde, hasadı yapılan patlıcandan yapılan yemekler misafirlerin beğenisine sunuldu.

        Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        İlk buluşmada 3 kişi ölmüştü; husumetli aileler bu kez barıştı
        İlk buluşmada 3 kişi ölmüştü; husumetli aileler bu kez barıştı
        Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak
        Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak
        Şanlıurfaspor'da Giray Küçük, yeniden başkanlığa seçildi
        Şanlıurfaspor'da Giray Küçük, yeniden başkanlığa seçildi
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığında 4 tutuklama
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığında 4 tutuklama
        Erkan Sözeri takımın, kızı mutfağın "hocası"
        Erkan Sözeri takımın, kızı mutfağın "hocası"
        Şanlıurfa'da bazalt taşlarının altında cephanelik çıktı: 27 gözaltı
        Şanlıurfa'da bazalt taşlarının altında cephanelik çıktı: 27 gözaltı