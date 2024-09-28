Şanlıurfa'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Eyüp Kaya (19) idaresindeki plakasız motosiklet, kırsal Gürakar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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