Şanlıurfaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Şanlıurfaspor, ligin 8. haftasında ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Sarı-yeşilli ekip, bu periyotta kalesinde 13 gol gördü, 7 kez de rakip ağları havalandırdı.

Şanlıurfaspor, bu sezonki ilk beraberliğini ise dün golsüz berabere kaldığı Kocaelispor maçında aldı.

Bu sezon oynadığı 7 maçın 2'sini kazanan sarı-yeşilli ekip, 4 maçtan ise mağlup ayrıldı.

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