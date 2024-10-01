Şanlıurfaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Ligin 4. haftasında sahasında oynadığı Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yenen Şanlıurfa temsilcisi, daha sonraki maçlarda galibiyete hasret kaldı.
Bu sezon oynadığı 7 maçın 2'sini kazanan sarı-yeşilli ekip, 4 maçtan ise mağlup ayrıldı.
Şanlıurfaspor, bu sezonki ilk beraberliğini ise dün golsüz berabere kaldığı Kocaelispor maçında aldı.
Sarı-yeşilli ekip, bu periyotta kalesinde 13 gol gördü, 7 kez de rakip ağları havalandırdı.
Şanlıurfaspor, ligin 8. haftasında ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
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