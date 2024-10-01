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        Şanlıurfaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:04
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        Şanlıurfaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

        Ligin 4. haftasında sahasında oynadığı Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yenen Şanlıurfa temsilcisi, daha sonraki maçlarda galibiyete hasret kaldı.

        Bu sezon oynadığı 7 maçın 2'sini kazanan sarı-yeşilli ekip, 4 maçtan ise mağlup ayrıldı.

        Şanlıurfaspor, bu sezonki ilk beraberliğini ise dün golsüz berabere kaldığı Kocaelispor maçında aldı.

        Sarı-yeşilli ekip, bu periyotta kalesinde 13 gol gördü, 7 kez de rakip ağları havalandırdı.

        Şanlıurfaspor, ligin 8. haftasında ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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