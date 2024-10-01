Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı.
Harun Dizlek (25) idaresindeki 07 BGS 289 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Üçkuyu Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile İsmail Dizlek, Kadir Dizlek, Medine Öz ve Asmin Öz (1) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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