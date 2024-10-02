Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
F.K. idaresindeki 01 NF 638 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Harran kavşağı yakınlarında sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki D.A. ve Ömer Akdağ (30) yaralandı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ömer Akdağ, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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