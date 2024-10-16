"Boykot amca", Şanlıurfa sokaklarında İsrail ürünlerini protestoya davet ediyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfalı 63 yaşındaki Abdurrezak Demircan, 11 aydır sokak sokak gezerek İsrail ile bağlantılı ürünlerin tüketilmemesi için insanları boykota davet ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından emekli olunca yaptığı meyan şerbeti satışını bırakan Demircan, İsrail mallarını boykot etmek ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Bastırdığı el broşürleri ve üzerine giydiği "Almazsan ölmezsin, alırsan ölürler" yazılı yelekle 11 aydır sokak sokak dolaşarak vatandaşlarda duyarlılık oluşturmaya çalışan Demircan, mücadelesinde olumlu dönüşler alıyor.

Vatandaşlar tarafından "boykot amca" olarak da tanınan Demircan, AA muhabirine, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'ye yardımların toplanması için çaba sarf ettiğini anlattı. Demircan, İsrail patentli ürünlerin satılmaması ve alınmaması için 11 ay önce boykot yapmaya başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail patentli mallara karşı Türkiye çapında boykot başladı. 'Biz ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirim?' dedim ve broşürler bastırarak tek başıma çıktım. İşi bıraktım, işten vazgeçtim. Sokağa ilk çıkışımızda 'Deli, aklını yitirmiş, sokakta bağırıyor bu adam.' diyen oldu. Fakat dert adamı söyletir. Biz sessiz kalamadık. Sessizlik ölümdür ve bunu da Müslümanlara söylüyorum. Sessiz kalmayın. Herkes elini bir taşın altına koysun. Biz de elimizi bir taşın altına koyup başladık. Elhamdülillah 11 aydır sokaklardayız."

- "Boykotu hafife almayın" Çocuklarının da verdiği destekle boykot ürünler için afiş bastırdığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu: "Sahneler gözümüzün önünde yansıdı. Çocuklarını arayan analar, babalar, bebeklerini arayan insanları gördükçe biz durmamaya başladık. Boykot eden Müslüman, Peygambere sırtını dayamış gibidir. Peygamber sünnetidir boykot. Boykotu hafife almayalım. Zalimlerin kan damarıdır boykot, gücümüz yetmiyorsa zalimlerin malını keseceğiz, yolunu keseceğiz. Yolunu kesmek için de kendilerine cebimizden çocukların öldürülmesi için para yollamayacağız. Müslümanlara diyoruz. Bir kola bir koladır. Boykot mallarını almadığın zaman sen kardeşine kurşun göndermemişsin. Eğer boykot mallarını alırsan biri geliyor sana diyor ki 'Ben senin kardeşini öldüreceğim.' Diyorsun gel böyle. Oturtuyorsun, yemek yediriyorsun, cebine para koyuyorsun. Git kardeşimi öyle öldür diyorsun. Orada düşen bombalarda payının olmaması için boykot etmen lazım Müslüman. Boykot etmezsen orada ölen bebeklerin tümünde senin payın vardır. Gazze'de düşen bombada payın vardır. Parçalanan çocuklarda payın vardır. Bu büyük bir iştir."

- "Allah bilsin ki bizim de safımız İbrahim'in safı" Demircan, boykot çağrısının ardından vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını aktararak, şunları kaydetti: "Esnaftan güzel haberler almaya başladık. 'Gel biz kola dolaplarını gönderiyoruz. Yerli malını alıyoruz. Biz İsrail patentli malları çıkarıyoruz. Allah senden razı olsun. Biz para peşinde pul peşinde değiliz. Oradaki dönüşümlerden de Allah razı olsun, boykotçu abi. Sen söylediğin günden beri almıyorum.' diyorlar. Karıncaya sordular, 'Karınca sen Nemrut'un ateşini söndürebilir misin? Ben söndüremem ama Allah bilsin ki benim safım İbrahim'in safı.' dedi. Allah bilsin ki bizim de safımız İbrahim'in safı."