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        Malatya'daki depremde Şanlıurfa'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evin ek balkonunun çökmesi sonucu 1 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:05
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        Malatya'daki depremde Şanlıurfa'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evin ek balkonunun çökmesi sonucu 1 kadın yaralandı.

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı evin yan tarafına yapılan ek balkon deprem nedeniyle çöktü.

        Çökme sırasında balkonun yakınlarında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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