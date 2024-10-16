Malatya'daki depremde Şanlıurfa'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çökme sırasında balkonun yakınlarında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı evin yan tarafına yapılan ek balkon deprem nedeniyle çöktü.

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