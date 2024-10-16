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        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:30
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        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Emin Balu yönetimindeki 63 AAU 612 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı 35 HCL 27 plakalı otomobille çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü Balu, kaza yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki A.K. yaralandı.

        Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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