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        Şanlıurfa'da, Malatya merkezli depremde yaralanan kadın taburcu edildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evin ek balkonunun çökmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:21
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        Şanlıurfa'da, Malatya merkezli depremde yaralanan kadın taburcu edildi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evin ek balkonunun çökmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi.

        Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı evin yan tarafına yapılan ek balkonun çökmesi nedeniyle yaralanan Hatice Kılıç'ın tedavisi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlandı.

        Hamile olduğu öğrenilen kadın, taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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