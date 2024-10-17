Şanlıurfa'da, Malatya merkezli depremde yaralanan kadın taburcu edildi
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evin ek balkonunun çökmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evin ek balkonunun çökmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi.
Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı evin yan tarafına yapılan ek balkonun çökmesi nedeniyle yaralanan Hatice Kılıç'ın tedavisi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlandı.
Hamile olduğu öğrenilen kadın, taburcu edildi.
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