Şanlıurfa'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Devteyşti Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 7 yaşındaki Rabia Gelin, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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