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        Şanlıurfa'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:49
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        Şanlıurfa'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Devteyşti Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 7 yaşındaki Rabia Gelin, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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