Şanlıurfa'da bir şüphelinin üst aramasında 10 sikke ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ve 3 obje ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ve 3 obje ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce durdurulan İ.E.C'nin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ve 3 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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