Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı, gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karakeçi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği, 40 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Ekiplerce gözaltına alınan M.A. (40), işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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