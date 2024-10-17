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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:23
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı, gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karakeçi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği, 40 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

        Ekiplerce gözaltına alınan M.A. (40), işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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