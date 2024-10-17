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        Şanlıurfa'da tır ile dorse arasına sıkışan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tıra dorseyi bağlamak isterken arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:24
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        Şanlıurfa'da tır ile dorse arasına sıkışan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tıra dorseyi bağlamak isterken arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 01 AKZ 734 plakalı tıra dorseyi bağlamak isteyen Hüseyin A. (38), montaj yaptığı sırada aracın körüğünün patlaması nedeniyle tırla dorse arasında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde Hüseyin A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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