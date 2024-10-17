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        "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi işaretle tescillendi

        Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından başvurusu yapılan "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi işaretle tescil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:39
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        "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi işaretle tescillendi
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        Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından başvurusu yapılan "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi işaretle tescil edildi.

        ŞUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa pamuğu için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları coğrafi işaret tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.

        Yöresel ürünleriyle önde gelen kentte, Şanlıurfa pamuğu ile tescilli ürün sayısı 48'e yükseldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa pamuğunun küresel ve yerel pazarda güçlü bir konuma sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu uzun ve zorlu süreçte Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde hak ettiği değeri alması gerektiğine inandık ve büyük bir özveriyle bu hedef doğrultusunda çalıştık. Bunca emek ve özveri sonucunda Şanlıurfa pamuğunun coğrafi işaret tesciliyle bu amacımıza ulaştık. Yaptığımız bu tescil, sadece üreticilerimizin emeğini korumakla kalmamakla beraber aynı zamanda Şanlıurfa tarımının ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yeri bulmasına da vesile olacak. Bu başarı bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Tarımsal kalkınmamızın yanı sıra bölgesel ekonomimizin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak pamuğumuzu uluslararası pazarlarda tanıtma çalışmalarımızı hızlandıracağız. Artık Şanlıurfa pamuğu ismi, kalitenin ve güvenin simgesi olarak bilinecek ve tarladaki çiftçiden nihai ürüne kadar tüm üretim zincirindeki herkes bu başarının meyvelerinden faydalanacaktır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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