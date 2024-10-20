Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Adanaspor karşısında aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Adanaspor karşısında aldı.
Sarı yeşilli ekip, ligin 9. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.
Şanlıurfa ekibi, Adanaspor maçı öncesi deplasmanda oynadığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamamıştı.
MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor'a 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-0 yenilen Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Ligin 8. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, Adanaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste 3 puan almayı da başardı.
Ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Şanlıurfaspor, 11. sırada yer aldı.
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