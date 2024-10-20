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        Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Adanaspor karşısında aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:39
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        Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Adanaspor karşısında aldı.

        Sarı yeşilli ekip, ligin 9. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

        Şanlıurfa ekibi, Adanaspor maçı öncesi deplasmanda oynadığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

        MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor'a 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-0 yenilen Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

        Ligin 8. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, Adanaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste 3 puan almayı da başardı.

        Ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Şanlıurfaspor, 11. sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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