Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı

Ligin 8. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, Adanaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste 3 puan almayı da başardı.

MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor'a 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-0 yenilen Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.