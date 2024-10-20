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        Şanlıurfa'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:44
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        Şanlıurfa'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda pamuk yüklü bir tırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince 4 araç ve 12 personelle müdahale edilen yangın, söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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