Şanlıurfa'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda pamuk yüklü bir tırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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