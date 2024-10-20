Şanlıurfa'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda pamuk yüklü bir tırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince 4 araç ve 12 personelle müdahale edilen yangın, söndürüldü.
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