Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan M.G. ile M.A.K. işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekiplerce Yenişehir Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 14 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 490 mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu imal ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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