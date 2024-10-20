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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularını kutladı:

        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 4-1 yendikleri maçta aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirterek, oyuncularını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:47
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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularını kutladı:
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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 4-1 yendikleri maçta aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirterek, oyuncularını tebrik etti.

        Kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen teknik direktör Sözeri, oyuncularına teşekkür etti.

        Deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

        "Hiç disiplini bozmadılar, oyun disiplininden kopmadılar. Oyuncularım gerçekten güzel savaş veriyor. Maç bizim için çok kıymetliydi. Deplasmanda ilk 3 puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu 4 gollü galibiyet bizim için çok güzel, harika oldu. Ayaklarına, yüreklerine sağlık, kalbiyle oynayan oyuncularımı tekrar çok tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla."

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