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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:53
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Süleyman Kurtgözü yönetimindeki 61 ACS 313 plakalı otomobil, Boyunsuz mevkisinde devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Kurtgözü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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