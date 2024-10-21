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        Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile sağlık sorunlarını aşacak

        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, inşaatı süren Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile kentin tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sorunun giderileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:06
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        Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile sağlık sorunlarını aşacak
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        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, inşaatı süren Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile kentin tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sorunun giderileceğini belirtti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doç. Dr. Abdullah Solmaz ve beraberindeki heyet, yatak kapasitesi 1700 olan hastanenin 300 bin metrekarelik inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Solmaz, 5 ana binadan oluşacak hastanedeki çalışmalara ilişkin buradaki görevlilerden bilgi aldı.

        Hastanenin son teknolojiye göre yapıldığını vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

        "Hastanenin her türlü sağlık hizmetini tek çatı altında toplayabilecek kapasitede olacaktır. Hastanemizin tamamlamasıyla ilimizde tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti eksikliği sorunu kalmayacak. Hastanemizde tüm branşlar, tüm poliklinikler, tüm cerrahi müdahalelerin hepsi tek çatı altında toplanmış olacak.1700 yatak kapasiteye sahip Şanlıurfa şehir hastanesinde En üst teknolojinin kullanılacağı hastanenin sağlık turizmi alanında da bölge ekonomisine önemli katkılar sunmasını beklemekteyiz. Hastanenin hem bölgemize hem Şanlıurfa'mıza daha sağlıklı hizmet vermemiz açısından büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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