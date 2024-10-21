Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı

Avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında tehdit ve darp iddiasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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