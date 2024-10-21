Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Prof. Dr. Devrim Özkan tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Prof. Dr. Devrim Özkan tutuklandı.
Avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında tehdit ve darp iddiasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Gözaltına alınan Prof. Dr. Özkan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "darp ve silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
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