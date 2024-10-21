Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-yeşilli futbolcular, GAP Vadisi Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Şanlıurfaspor, yarın Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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