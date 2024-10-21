Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-yeşilli futbolcular, GAP Vadisi Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

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