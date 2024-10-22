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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:30
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Arıcan Mahallesinde Mehmet Ali A. idaresindeki 33 VT 467 plakalı otomobil ile Enver Kaçkan yönetimindeki 63 NR 456 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan Enver Kaçkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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