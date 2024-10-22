GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı

Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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