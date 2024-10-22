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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:39 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:39
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yaşayan Fethi Kaban'ın (80) hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan eşi İslim Kaban (78) ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İncelemenin ardından Fethi Kaban'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanedeki tedavisi tamamlanan İslim Kaban taburcu edildi.

        Yangının söndürülmeyen sigara izmaritinden kaynaklandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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