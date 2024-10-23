Şanlıurfa'da aranan 25 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ekiplerce 14 bin 492 kişi, 2 bin 651 araç, 287 motosiklet ile 16 umuma açık yer ve işyerinin kontrol edildiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Denetimde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 35 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 9 araç ise trafikten men edildi.