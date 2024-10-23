Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 100 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.
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