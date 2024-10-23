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        Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:30
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        Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 100 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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