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        Tarihi Kentler Birliği toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

        Tarihi Kentler Birliği encümen toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:31
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        Tarihi Kentler Birliği toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
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        Tarihi Kentler Birliği encümen toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

        Tarihi Kentler Birliği'nin ekim ayı encümen toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sakıbın Köşkü'nde yapıldı.

        Toplantıya, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve encümen üyeleri katıldı.

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