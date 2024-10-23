Tarihi Kentler Birliği toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

Toplantıya, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve encümen üyeleri katıldı.

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